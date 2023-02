Ruben Amorim: "Paulinho esteve de fora, por isso, tem de estar com fome"

Na conferência de antevisão ao clássico com o F. C. Porto (amanhã, às 18 horas), em Alvalade, Ruben Amorim não abriu o livro quanto a uma possível titularidade de Paulinho e vincou a vontade dos leões de ganhar, após o desaire na final da Taça da Liga. Treinador do Sporting deixou elogios a Sérgio Conceição.

"O Paulinho foi libertado para jogar e faz parte das contas. É mais uma opção. Conhecemos bem o F. C. Porto, eles conhecem-nos a nós e podemos fazer alterações em termos de jogadores mas mantemos a nossa forma de jogar. É um jogo importante como foi o da Taça da Liga, portanto, não contamos com grandes mudanças a não ser que, desta vez, esperamos ganhar. Todos têm de ter fome de jogo porque caso contrário não jogam. O Paulinho esteve de fora, por isso, tem de estar com fome", começou por dizer o treinador do Sporting, afastando comparações com o caso de Palhinha, em 2020/21.

"O caso do Palhinha foi diferente porque o árbitro reconheceu que não lhe devia ter dado amarelo, por isso, são situações diferentes", considerou.

Questionado sobre a condição física dos últimos reforços de inverno, Bellerín e Diomande, Ruben Amorim explicou que ambos estão aptos para começar de início e revelou uma possível baixa de última hora. "Diomande e Bellerín já estão em condições de serem titulares no Sporting. O Bellerín não tinha muito ritmo quando chegou, mas o Diomande sim. A grande dúvida é o St. Juste que passou mal a noite e ainda vamos ver se recupera".

O técnico leonino vincou a vontade de vencer, especialmente após a derrota na final da Taça da Liga, uma vez que "o empate não serve a ninguém". "Acredito que podemos vencer o jogo. Antes não jogávamos tão bem como jogamos hoje em dia, apesar de agora os resultados serem piores. Queremos iniciar uma nova fase onde o Sporting pode vencer o F. C. Porto, porque apenas falta juntar as exibições aos resultados. Da Taça da Liga aproveita-se o que fizemos de bom e corrige-se o que fizemos de mal e acredito que vamos inverter o resultado amanhã", acredita Amorim..

Sobre as muitas ausências na equipa de Sérgio Conceição, que não pode contar com seis jogadores, além da dúvida em torno de Eustaquio, Ruben Amorim desvaloriza esse factor devido à crença de que o "F. C. Porto vale pelo coletivo".

"Se não falo das ausências da minha equipa não vou falar das do adversário. Há outros jogadores que podem jogar no lugar do Otávio por isso espero um F. C. Porto forte. O F. C. Porto vale pelo seu todo portanto vamos tentar imaginar quem faz a posição do Otávio e preparar o jogo. Olhamos para as características do jogador e não para o resto. Temos é de jogar futebol. Todos os encontros significam tudo para nós e a exigência com o Rio Ave não foi menor do a que temos com o F. C. Porto".

A concluir, Ruben Amorim deixou ainda elogios ao treinador adversário. "Acho que o Sérgio Conceição já marcou mais o futebol português do que eu. Eu sou mais novo mas o Sérgio já teve mais sucesso", disse.