Rúben Amorim pede celeridade: "Para a semana já toda a gente se esqueceu"

A equipa de futebol de praia do Braga foi recebida na Câmara Municipal de Braga, esta segunda-feira, para ser homenageada pela revalidação do título do Mundialito daquela modalidade. Presente na cerimónia esteve também o treinador da equipa de futebol arsenalista, que aproveitou a ocasião para posicionar-se sobre o caso Marega.

"É algo que acontece em qualquer estádio, já aconteceu em vários, é altura de passarmos à ação em vez de falarmos. Quem tem esse dever tem de atuar, castigar quem tem de castigar, na próxima semana já toda a gente se esqueceu e nada se faz. Foi muito mediático e é o momento certo, está na altura de atuar", sugeriu Rúben Amorim, indicando, depois, quem tem de agir perante o sucedido no D. Afonso Henriques, em Guimarães.

"O Governo é o principal responsável, mas toda a gente deve atuar. É um problema da sociedade, há em todas as áreas, temos de tomar as ações possíveis. É mais fácil para as pessoas que estiveram lá, é um tema de que já se falou bastante, é tempo de tomar ações e castigar quem tem de ser castigado", acrescentou.