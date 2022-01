Ruben Amorim: "Penálti mudou o jogo"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 23:10 Facebook

Técnico dos leões desvalorizou a derrota e referiu que o Sporting está a jogar melhor do que no ano passado.

"Entrámos bem na primeira parte, conseguimos dominar e todas as vezes que o Braga chegou à nossa baliza foi por erros nossos. O penálti mudou o jogo, ficámos intranquilos e tivemos de ir atrás do resultado e aí o Braga foi tendo uma ou outra ocasião", começou por dizer Ruben Amorim.

O técnico dos leões diz que as derrotas "têm impacto em equipas que costumam ganhar", mas reforça que o Sporting "joga melhor que o ano passado".

Relativamente à possibilidade do F. C. Porto poder ficar com seis pontos de vantagem na liderança do campeonato, Amorim explica que o foco está em ganhar o próximo jogo. "Por mim ganhamos mais força com esta derrota", referiu.