Ruben Amorim: "Podíamos e devíamos ter feito mais golos"

No rescaldo do triunfo diante do Boavista, o treinador do Sporting admitiu que a equipa verde e branca foi "lenta" em alguns momentos do jogo e abordou a estreia de Nazinho.

"Podíamos e devíamos ter feito mais golos. Tivemos alguma lentidão em alguns momentos, o que até é normal. Nota-se algum cansaço no Gonçalo Inácio, precisa de descansar. Não temos muitas opções. O Boavista criou logo uma oportunidade e o Adán foi o Adán. Na segunda parte fizemos dois golos, mas definimos mal", começou por dizer Ruben Amorim, abordando ainda a substituição de Porro e a estreia de Nazinho.

"O Porro sentiu uma dor na perna e não podemos arriscar. Ninguém desta equipa consegue ser melhor do que o colega tendo uma dor como ele tinha. Temos jogo daqui a três dias, estamos com poucos jogadores, mesmo utilizando jogadores da equipa B. Foi precaução e ele não estava em condições de continuar. Nazinho? Gostei. É muito competente a defender, é rápido, conduz bem a bola, sentiu dificuldade com o andamento na segunda parte. É normal, teve uma lesão na equipa B. Também temos o Gonçalo Esteves e estes jovens vão jogando e aproveitando", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Boavista em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga I. Sarabia e Nuno Santos marcaram os golos do encontro. Com este resultado, a equipa de Ruben Amorim passou a contar 38 pontos, contra 35 do F. C. Porto, que recebe no domingo o Sporting de Braga (quarto, com 25), enquanto o Boavista somou o 11.º jogo seguido sem ganhar e manteve-se com 12, no 12.º lugar.