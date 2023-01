Ruben Amorim: "Porro não sai até ao jogo"

Pedro Porro não sai antes da final da Taça da Liga, que se amanhã frente ao F.C. Porto, em Leiria. A garantia foi dada nesta sexta-feira por Ruben Amorim. "Agora vai para estágio. Desde que esteja inscrito qualquer futebolista pode ir a jogo e tenho a indicação de que está apto clinicamente. Interesse do Tottenham? O que pode acontecer vai acontecer", afirmou, em Alvalade.

Ainda sobre o lateral direito, adiantou que não sabe se é a sua última partida com a camisola dos leões. "Faltam poucos dias, até 1 de fevereiro sabe-se se fica ou não". O técnico admitiu que o clube terá de libertar o jogador na hipótese de ser paga a cláusula de rescisão. "Espero que a negociação esteja complicadíssima", brincou, adiantado que a atual situação nada tem a ver com a de Matheus Nunes, vendido no fim de agosto ao Wolverhampton. Paulinho, com queixas no ombro direito, vai estar também no relvado. "Não está sem dores mas quer ir a jogo"

Relativamente ao duelo com os dragões, salientou que é crucial chegar à vitória. "Este jogo é mais importante nós. O F.C. Porto ganhou o campeonato e a Taça de Portugal, os últimos dois títulos, e nós precisamos de troféus para ter confiança, fomos afastados da Taça de Portugal e da Champions. Estou confiante de que vamos vencer, é importante não esquecer o sabor da vitória", acrescentou. Apesar de tudo, afirmou que a eventual conquista da Taça da Liga não salva a temporada. "Não chega".

A equipa de Sérgio Conceição foi elogiada e destacou os jogadores mais importantes do plantel. "Taremi faz golos, Otávio tem muita alma e divide o jogo como ninguém e Pepe dá algo diferente ao conjunto. Esses três jogadores, juntamente com Uribe, dão uma enorme estabilidade e são a base do conjunto. Conceição poderia descansar os três", voltou a brincar. No geral, pediu ganas aos leões. "Não se pode jogar com o F.C. Porto de Conceição sem ser muito agressivo".