Ruben Amorim: "Pote deu penálti ao Chermiti? Este ano tudo acontece ao contrário"

O treinador do Sporting considerou que a equipa "entrou bem" no jogo com o Chaves e abordou a grande penalidade falhada por Chermiti.

"Voltámos a entrar bem, sem dúvidas de como jogar, o que foi evolução em relação ao último jogo. Sentimo-nos mais confortáveis, mas se temos oportunidade para marcar o segundo, temos de o fazer. Porque se não torna-se complicado. Eles criaram-nos dificuldades, porque em vantagem devíamos ter mantido mais posse de bola, porque começámos a dividir mais o jogo aí. É uma vitória justa, com o controlo da segunda parte. Fizemos dois golos e devíamos ter feito mais. Depois, o último golo é o espelho da época: o jogo ainda não acabou, não sabemos o que vai acontecer e vivemos uma fase em que não podemos facilitar nada", começou por dizer Ruben Amorim, abordando o lance de grande penalidade de Chermiti, que Pedro Gonçalves deu a marcar.

"Tal como da outra vez acertou ao não dar, agora voltou a acertar porque ele é que decide se está confiante, ou se quer dar o penálti a um colega. Este ano parece que tudo acontece ao contrário. Com o Braga, com o resultado em 4-0, ele não deu o penálti, hoje deu, quando tínhamos de matar o jogo a todo o custo porque qualquer coisa nos pode abanar. E acho que ele ia para melhor marcador. É um grande sinal de equipa, porque ele não olhou tanto para ele, mas sim para a equipa. Distância da liderança? É complicado. Num clube grande, estar tão longe, com muito campeonato não é fácil. Temos de pensar que isto não acaba esta época, porque estamos a preparar a próxima época. Temos de encaixar estes maus momentos porque vão ajudar-nos a crescer", concluiu.

O Sporting venceu (3-2), esta segunda-feira, em Trás-os-Montes, o Chaves em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. Pedro Gonçalves, em dose dupla, João Teixeira, Nuno Santos e Héctor Hernández marcaram os golos do encontro. Chermiti falhou uma grande penalidade. Com este resultado, os leões mantêm-se no quarto posto, com 41 pontos, a oito do Sporting de Braga, que ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Desportivo de Chaves é 11.º, com 26.