Ruben Amorim: "Precisamos é de vitórias consecutivas"

O treinador do Sporting elogiou a exibição dos jogadores dos leões mas vincou que o clube de Alvalade precisa de "triunfos consecutivos".

"Já falámos de afastar a crise várias vezes após uma vitória, mas precisamos é de vitórias consecutivas. Hoje foi uma boa vitória. Entrámos muito bem, a criar oportunidades e novamente a falhar. Com a expulsão fomos ainda mais acutilantes e acabámos por vencer justamente, mas poderíamos ser ainda mais agressivos no fim. Tentámos fazê-lo, não conseguimos, mas o importante era a vitória", começou por dizer Ruben Amorim, vincando que já pensa no próximo jogo.

PUB

"Mesmo não obtendo resultados às vezes, principalmente as nossas primeiras partes são muito pressionantes e criamos ocasiões. Hoje foi mais um jogo assim. Acabámos por marcar e quando marcámos facilitamos um bocadinho a nossa vida. Fomos para o intervalo com 2-0, controlámos bem o jogo, o Vitória não teve ocasiões e foi uma vitória justa. Quanto a mim, que sou o treinador, vamos pensar já no próximo jogo. Temos de ganhar, vem aí uma paragem longa e ter essas sensação da vitória, duas consecutivas e temos de construir a partir daí. Depois, parar um bocadinho para pensar e preparar a Taça da Liga", concluiu.

O Sporting venceu (3-0), este sábado, o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Pedro Porro, Morita e Marcus Edwards marcaram os golos do encontro. Afonso Freitas foi expulso. Com este triunfo, os leões, que vão venciam há três jogos (um no campeonato e dois na Liga dos Campeões), sobem provisoriamente ao quarto lugar, com 22 pontos, a nove do líder Benfica, que tem menos um jogo, enquanto o Vitória de Guimarães, que não perdia na Liga há seis jogos e vinha de três triunfos seguidos, é sexto, com 20.