Ruben Amorim prepara jogo com o F. C. Porto e chama central de 17 anos

O plantel do Sporting realizou, esta quinta-feira, mais um treino de preparação para o clássico com o F. C. Porto, agendado para domingo, e contou com a presença de um jogador da equipa B.

Para a sessão de trabalho desta manhã, Ruben Amorim chamou o central João Muniz, de 17 anos, internacional sub-17 e sub-19 e que esta temporada leva quatro jogos pelos juniores, nove pelos sub-23 e seis pela equipa B de Alvalade.

Daniel Bragança, ainda a recuperar de lesão, foi a única baixa do treino dos leões.

O jogo entre Sporting e F. C. Porto tem início marcado para as 18 horas de domingo e contará com a arbitragem de Artur Soares Dias.