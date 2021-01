Rúben Amorim promete boa resposta frente ao Rio Ave

Rui Farinha Hoje às 19:17 Facebook

Rúben Amorim, treinador do Sporting, lamentou, nesta quinta-feira, que as únicas duas derrotas da equipa, nesta temporada, tenham custado a saída de competições.

"A Liga Europa e a Taça de Portugal são competições que ficaram pelo caminho e agora há que olhar para o próximo jogo. Com o Marítimo, não resolvemos o jogo na primeira parte, geralmente somos muito eficazes, e acabámos por perder. Parabéns ao Marítimo".

Frente ao Rio Ave, o treinador assegurou que a equipa se vai apresentar "na máxima força possível". "Tivemos alguns casos de covid-19 que alteram algumas coisas mas temos outros jogadores disponíveis. Temos uma equipa mais do que capaz para vencer. O Sporting está muito bem e vai fazer uma grande partida", prometeu. O responsável admitiu que a última semana foi "diferente". "Já não estávamos habituados a perder, a derrota mexeu com o grupo".

A frequentar o IV nível do curso de treinadores, Amorim vai poder finalmente assumir, na teoria, o papel de treinador principal na equipa. José Pereira, presidente da Associação Nacional de treinadores, criticou a nova realidade, comentando, com ironia, que as pessoas que estão a tirar a carta não podem conduzir. "O Miguel Oliveira não tem carta e safa-se muito bem", brincou o técnico.

Sobre o mercado, admitiu que pode haver mudanças. "Se vier alguém é para integrar o projeto do clube."