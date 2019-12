Rúben Amorim promete mudanças e aposta na formação

Hoje às 15:05 Facebook

Rúben Amorim foi, esta sexta-feira, apresentado como novo treinador do Sporting de Braga e demonstrou vontade de criar uma equipa com identidade, vencer competições e apostar nos jovens da formação.

Ricardo Sá Pinto deixou o Sporting de Braga em oitavo lugar na Primeira Liga, o que resultou no seu despedimento. O escolhido pelo presidente António Salvador foi Rúben Amorim, que promete reerguer a equipa, implementando "uma matriz de jogo diferente" e com uma "identidade forte".

Além de prometer mudanças, aponta para a aposta nos jovens e na valorização da prata da casa, de forma a construir uma equipa que saiba o que significa o SC Braga: "A equipa vai ter algo que não teve, pontos fortes muito claros. Tive grandes treinadores e professores e quero transportar o que penso do jogo para a minha equipa, criar uma identidade profunda e que seja transversal às camadas mais jovens. Aproveitar também a cidade desportiva, os jogadores que nasceram aqui e sentem o clube de forma diferente", disse, durante a conferência de imprensa de apresentação.

Rúben Amorim vai estrear-se no dia 4 de janeiro, contra o Belenenses SAD, e a prioridade para já é vencer essa partida: "Temos o objetivo de vencer as competições, mas a prioridade é vencer o Belenenses, porque é importante começar um novo ciclo com vitórias, cimentar a tal identidade e projetar jogadores da equipa B".

"Temos um plantel até longo de mais, poderá haver ajustes, entradas não, mas temos um bom plantel, vamos jogar sempre para vencer. Numa semana, uns podem jogar na Liga Europa, e, em outra, outros no campeonato, temos plantel para isso. Há jogadores com muito talento, como Xadas e Trincão, que têm que ser aproveitados e lançados, vamos arriscar", defendeu.

O técnico de 34 anos revelou a influência que vários treinadores tiveram durante a sua carreira e demonstrou um carinho especial por Jorge Jesus, que o treinou durante sete anos. "Obviamente, ficaram muitas coisas de Jorge Jesus como a exigência. Mas também Leonardo Jardim, José Peseiro, Carlos Queiroz ou Paulo Bento, todos foram meus professores. Mas tenho uma identidade minha. O sistema é irrelevante, mas eles vão saber o que fazer com e sem bola", atirou.