Ruben Amorim: "Quando chegámos, havia manifestações, mas contra"

No rescaldo da vitória diante do Nacional da Madeira, o treinador do Sporting considerou que os leões "dominaram" o jogo e abordou o grande apoio dos adeptos.

"Nesta fase não existem jogos fáceis, mas dominámos. O Nacional sempre a parar o jogo, sabendo que a ansiedade iria crescer. Marcámos na segunda parte. Houve uma equipa que quis marcar golo e outra que quis deixar passar o tempo para criar uma surpresa numa bola parada ou numa transição. Portanto, acaba por ser justo. Faltas do Nacional? São estratégias. Quando queríamos ir para o ataque, eles paravam muito o jogo com muitas faltas. Vale o que vale, mas é uma estratégia que torna o jogo mais difícil", começou por dizer Ruben Amorim.

O Sporting é líder do campeonato com seis pontos de vantagem rem relação ao F. C. Porto, a quatro jornada do fim, e os adeptos dos leões têm feito questão de apoiar a equipa. Também este sábado marcaram presença no Estádio de Alvalade para aplaudir o plantel na chegada do autocarro mas, apesar da vantagem, o técnico não vai em euforias e prefere abordar "jogo a jogo".

"Não há euforia. Estas últimas semanas também ajudaram, porque parecia tudo muito fácil e depois complicou-se tudo. É ir jogo a jogo. Há um ano e meio, quando chegámos, havia manifestações, mas contra. Esta é a grande vitória dos jogadores do Sporting, porque foram eles que deram a volta a isto. Deram um grande exemplo e os adeptos vão atrás de quem dá tudo pelo clube. Parabéns aos jogadores, porque mudaram a dinâmica do clube", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado em Alvalade, o Nacional na 30.ª jornada da Liga. Feddal e Jovane marcaram os golos do encontro. Alhassan foi expulso.

Com este resultado, o Sporting passou a somar 76 pontos, mais seis do que o F. C. Porto e 10 do que o Benfica, que se defrontam na quinta-feira. Já o Nacional da Madeira mantém-se no 18.º e último lugar, com 24 pontos.