Ruben Amorim quer Braga "com fome e irreverência"

Almiro Ferreira Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo treinador do Braga estreia-se sábado frente ao Belenenses.

"Identidade, atitude, irreverência ". Eis a ordem do "novo Braga", como anuncia Ruben Amorim, treinador que se estreia na primeira liga, precisamente contra o clube, o Belenenses, que o lançou como futebolista.

Outra encruzilhada de Ruben Amorim, mas esta de ordem tática: que modelo adotará no Braga, ele que nas duas anteriores experiências como treinador, no Casa Pia e no Braga B, jogou sempre com a defesa a três? O técnico de 34 anos responde: "Amanhã, já verão", disse Amorim, no lançamento da partida da 15.ª jornada da liga, a disputar neste sábado, no Estádio do Jamor.

"Seja como for, o sistema tático, para já, não importa. O mais importante é ter futebol ofensivo, uma equipa com fome e irreverência. Temos uma grande equipa, mas temos de ganhar consistência e de ter rendimento mais estável. Temos de evitar oscilações de rendimento, como, na minha opinião, tem sucedido", disse Amorim.

"Vamos trabalhar nisso", adiantou o sucessor de Sá Pinto, que também pretende "uma nova mentalidade" no balneário. "Em 95% dos jogos, o Braga entra a perder. O 0-0 não chega a uma equipa quer ser grande. Os jogadores ainda não têm maturidade para entender isso. Temos de trabalhar", diz Amorim.

O treinador espera, ainda, aproveitar "o investimento na Academia e promover jogadores da formação. "Há alvos claramente identificados", disse Amorim.

A equipa do Braga parte esta tarde para Lisboa, onde pernoitará. Após duas derrotas, com o Aves e com o Paços de Ferreira, chegará ao Jamor na oitava posição, com 28 pontos. O Belenenses é 14.º, com 15 pontos.