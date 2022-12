Ruben Amorim: "Queremos crescer como equipa"

O Sporting venceu o Rio Ave por 2-0, em jogo da fase de grupos da Taça da Liga, e Ruben Amorim mostrou-se agradado pela exibição.

"O Rio Ave tem o seu valor, apareceu como é costume e dificultou a forma de pressionar-mos, mas mesmo assim tivemos boas oportunidades. Não permitimos que o Rio Ave criasse oportunidades", começou por dizer o treinador dos leões.

"Na segunda parte, também fruto do cansaço dos jogadores do Rio Ave, criámos ainda mais situações de perigo. O Rio Ave fez o seu papel e tornou o jogo mais difícil, mas com o desenrolar do mesmo decidimos bem", continuou.

Para além de mais vitórias, Ruben Amorim quer ver o Sporting a crescer enquanto coletivo. "Mais do que ganhar jogos queremos crescer como equipa, todos têm de estar prontos para jogar e o que fizerem durante a semana e contra o Marítimo depende mais deles do que de mim. Precisamos de vitórias, sim, mas também de não sofrer golos e de manter a intensidade deste jogo", acrescentou o treinador leonino.