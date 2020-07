Rúben Amorim: "Queremos viver o que o F. C. Porto está a viver hoje"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:16 Facebook

O treinador do Sporitng considerou o resultado no Estádio do Dragão "exagerado".

"Entrámos bem, mas o F. C. Porto conseguiu equilibrar o jogo, com muitos jogadores por dentro. Nós fechámos bem, tentámos pressionar alto como deve ser nossa premissa. No início da segunda parte, sofremos com uma bola parada, tentámos ir para cima do F. C. Porto e até conseguimos, mas faltou sempre qualquer coisa mais para criar perigo. O 2-0 é claramente exagerado para o equilíbrio que se verificou", começou por dizer o técnico, considerando a equipa azul e branca a "mais forte que defrontou".

"Claramente foi a equipa mais forte que defrontámos, mas testes foram todos. Eu fiquei com uma boa sensação. Acho que os miúdos se adaptaram bem, senti-os à vontade. Uns jogaram bem, outros não tão bem, mas é importante que eles percebam que é preciso um espírito forte. E tenho a certeza que a equipa do Sporting vai ter um espírito assim. O que o F. C. Porto está a viver hoje é o que queremos para nós", concluiu Rúben Amorim.

O F. C. Porto venceu (2-0), esta quarta-feira, o Sporting no Estádio do Dragão, na 32.ª jornada da Liga e conquistou o 29.º título nacional. Danilo e Marega marcaram os golos do encontro.