Ruben Amorim recebe prémio de treinador do mês

O técnico do Sporting recebeu, esta quinta-feira, a distinção de "treinador do mês" referente a outubro e novembro, prémio atribuído pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Rúben Amorim foi o mais votado para o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Portugal, com um total de 36,51% dos votos, por parte dos treinadores principais da competição, superando Sérgio Conceição (​​​​​​F. C. Porto) e de Paulo Sérgio (Portimonense), que reuniram, respetivamente, 22,22% e 11,90% dos votos.

"Quero dedicar este prémio à minha equipa técnica, mas principalmente aos jogadores. Com o pouco tempo de treino que tivemos nestes meses, foram eles, muitas vezes, o treinador dentro do campo. Foram eles que mudaram os jogos quando estava mais complicado", realçou Rúben Amorim, de 36 anos, que ainda foi mais longe, reforçando que "os jogadores é que foram os treinadores do mês", em declaração ao site da Liga de Clubes