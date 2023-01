Ruben Amorim repete o onze do Clássico

O Sporting vai-se apresentar em campo, no jogo contra o Vizela (21.15 horas), exatamente com o mesmo onze inicial utilizado no Clássico contra o Benfica. Morita está de volta aos convocados.

O encontro, da 17.ª jornada da Liga, será disputado no Estádio de Alvalade, sob a arbitragem de Rui Costa.

Plantel: Adán; Coates, Matheus Reis e Gonçalo Inácio; Porro, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Trincão, Edwards e Paulinho

Suplentes: Israel; Sr. Juste, Morita, Rochinha, Tanlongo, Arthur, Esgaio, Marsá e Chermiti