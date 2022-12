Ruben Amorim revela a prenda que gostaria de dar ao Sporting no Natal

O treinador do Sporting garantiu, esta segunda-feira, que pediria "tempo" aos adeptos como prenda de Natal. Quanto ao jogo com o Braga, Amorim considerou que os leões foram muito "competentes".

"Já temos começado desta maneira, por vezes as bolas não entram e agora entraram. Esta não é a real diferença entre as duas equipas, nem de perto, nem de longe. Fomos muito competentes a defender e a primeira parte correu muito bem. Na segunda parte, gerimos também porque não conseguimos manter o ritmo e isso é algo que preocupa sempre. Mas os jogadores estão de parabéns porque fizeram um grande jogo. Tenho tido boas equipas, o que torna mais fácil. E eles têm respondido bem nestes jogos, mas isso não vale nada se depois chegarmos à final four e não vencermos. O que está passado não conta, queremos vencer mais uma Taça da Liga", começou por dizer Ruben Amorim, revelando a prenda que gostaria de dar ao Sporting.

"Dava tempo aos jogadores para crescer. O que queria era explicar aos adeptos que isto é um processo que ainda vai demorar tempo. Não sabemos o que vai acontecer no próximo ano, mas conhecemos as nossas limitações. Este grupo é muito jovem e vai precisar de tempo. Vamos ter dias muito bons como o de hoje, porque o talento está lá, mas vamos sofrer noutros dias. Pediria, não jogadores, mas tempo e paciência aos adeptos", concluiu.

O Sporting goleou (5-0), esta segunda-feira, em Alvalade, o Braga em jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga. Gonçalo Inácio, Paulinho, Pedro Gonçalves, Trincão e Marcus Edwards marcaram os golos do encontro. Na meia-final da Taça da Liga, marcada para 24 ou 25 de janeiro, em Leiria, o clube de Alvalade, que conquistou quatro das últimas cinco edições, vai defrontar o Moreirense, da Liga 2 e vencedor em 2016/17, ou o Arouca, que se defrontam na quinta-feira.