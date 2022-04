Ruben Amorim revela baixa na defesa para jogo com o Tondela

Sporting desloca-se ao terreno do Tondela este sábado com três ausências.

O Sporting defronta este sábado (20.30 horas) o Tondela, em jogo da 29ª jornada da Liga Portuguesa. Ruben Amorim não vai poder contar com os castigados João Palhinha e Nuno Santos, mas revelou, na conferência de imprensa, mais uma baixa para o desafio." O Feddal sentiu uma dor no treino e vai estar de fora, teremos o Marsà na convocatória e os restantes estão todos aptos", revelou o técnico.

O treinador leonino elogiou a formação tondelense, que recentemente mudou de técnico, tendo agora Nuno Campos no comando. "Jogam num sistema diferente, com miúdos talentosos. Têm de fazer pontos mas sabem que vão defrontar uma equipa que luta pelo título", referiu.

Relativamente ao campeonato, Ruben Amorim ainda acredita na possibilidade de conquistar o título de campeão nacional. "Temos a crença de que podemos vencer todos os jogos. Se o fizermos, teremos uma pontuação muito grande, e depois logo se vê o que vai acontecer. O F. C. Porto está muito forte, não perde pontos. O fim aproxima-se e temos que acreditar até ao último momento. Se perdermos, fica muito mais difícil. O foco é vencer e esperar pelo que acontece com o F. C. Porto", admitiu.

Questionado sobre Morita, médio do Santa Clara equacionado pelo Sporting para a próxima época, Amorim explicou que apenas quer falar do mercado no verão. "Vamos só falar do mercado nessa fase. Estou satisfeito com os médios que temos, vamos preparar a próxima época, é o que temos de fazer. Foco é o jogo com o Tondela".

Para derrotar o Tondela, Ruben Amorim pretende que os leões sejam "móveis e agressivos para lutar pelos espaços". "O Tondela jogou sem avançado no último jogo, foram fortes a combinar, estão motivados por terem vencido a última jornada. Temos de jogar melhor do que na semana passada. Há uma equipa que luta pelos lugares cimeiros, outra por ficar na Liga", disse.

Relativamente à possibilidade de Roger Schmidt treinar o Benfica na próxima época, Amorim considerou que a atenção mantém-se virada para a presente temporada com Nélson Veríssimo. "É uma opção. Para nós, o treinador do Benfica é o Nélson Veríssimo, é nele que nos vamos focar. Não tenho opinião sobre a vinda de treinadores estrangeiros. Há muitos portugueses [a trabalhar] no estrangeiro. Só melhora os campeonatos porque há influências globais", explicou.

Questionado sobre Pablo Sarabia, o treinador leonino referiu que o espanhol "adaptou-se bem a uma realidade e espírito de equipa diferente". "Tem números fantásticos, cresceu taticamente, defensivamente... Vejo com agrado ter um jogador desse calibre e com grande e forte humildade". Relativamente à continuidade do jogador do PSG em Alvalade, Amorim recordou o caso de João Mário, que saiu para o Benfica esta época.

"Temos um patamar (máximo financeiro), é muito claro. Não vamos ultrapassa-lo por ninguém. Já aconteceu, no ano passado, com o João Mário (saído do clube). É um risco que não se cruza. Não sei o dia de amanhã, mas sabemos a realidade do nosso futebol em comparação com os grandes clubes da Europa. Se tivermos que arranjar outras soluções, é isso que vamos fazer".

Ruben Amorim completa frente ao Tondela o jogo 100 pelo Sporting, mas reforça que a prioridade são os três pontos. Não vamos baixar a intensidade, vamos aumentá-la em comparação ao último jogo. Os 100 jogos valem o que valem, espero estar mais 100, mas se perder amanhã, e for eliminado da Taça posso nem ficar mais três jogos", disse.