Ruben Amorim: "Senti a equipa cansada na segunda parte"

Técnico do Sporting fala em vitória justa frente ao Moreirense, apesar de levantar algumas críticas à segunda parte.

"Já tínhamos tido algumas oportunidades mesmo com o bloco baixo do Moreirense. Aproveitámos uma segunda bola de um canto e abrimos o marcador. Depois torna-se mais difícil para o adversário que tem de sair mais para roubar a bola. Chegámos ao segundo golo e depois veio o intervalo. Na segunda parte, senti a equipa um bocadinho cansada, não tão ágil a sair com a bola, principalmente nos centrais. O Moreirense também subiu as linhas e deixou três para três na frente. Se na primeira parte tínhamos que chegar à baliza com vários toques, teríamos de entender que bastava dois para lá chegar. Há que jogar de formas diferentes. Não estivemos tão bem na segunda parte, mas tivemos ocasiões, não fizemos golo. Acaba por ser justo, é bom não sofrer golos, podíamos ter feito mais", começou por dizer Ruben Amorim.

Sobre a estreia de Edwards a titular foi bastante positivo. "Tem umas características que nós não tínhamos, é muito forte a ir para cima, a receber entre linhas e tem muita capacidade de entrar nas defesas e desequilibrar. Foi isso que ele fez. Acho que ainda pode fazer muito mais, mas está num bom caminho. Fez o seu trabalho e vai aproveitando as oportunidades, sabendo que é uma equipa difícil de entrar quando estão todos disponíveis na frente. Adaptou-se muito bem à equipa e vai crescer mais", revelou.