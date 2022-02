Rúben Amorim: "Seria estranho alguém me impor algum jogador"

André Bucho Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico abordou as mudanças que o último dia de transferências trouxeram ao plantel do Sporting e explicou as saídas de Tiago Tomás, Jovane e Geny.

"O Slimani traz um tipo de avançado diferente. Jogamos mais subidos, tivemos muitos cruzamentos em alguns jogos e faltou-nos uma referência na área. Mais do que uma vez perdemos o Coates e a solução para o jogo aéreo na frente. É um jogador que vem a custo zero, conhece muito bem o clube, tem 33 anos, e hoje em dia isso é um jogador novo. Faz golos, é intenso na pressão, e nós reparámos nisso apesar da idade dele. Reparámos que era uma boa solução para este momento da equipa. Já tivemos essa hipótese no passado e eu disse que não o queria. A nossa forma de jogar mudou, precisamos de uma referência que nos vá ajudar a ganhar jogos", disse Rúben Amorim na antevisão do encontro de quarta-feira frente à Belenenses SAD (20.45 horas, SportTV1), sobre a chegada do argelino.

"Em relação ao Edwards, já tínhamos interesse desde o ano passado. Desta vez houve condições e ele teve muita vontade de vir, foi muito importante ele vir já. É muito introvertido e vai demorar a conhecer os colegas, mas futebolisticamente é um talento. Muito forte entre linhas, no um para um, e esperamos uma adaptação a um projeto que não é só para amanhã", justificou o treinador, garantindo que ambos os jogadores foram escolhas pessoais.

"No início, quando a equipa técnica chegou aqui, escolheu os jogadores e tirou alguns importantes. Quando temos um estatuo consolidado, ganhámos títulos, porque o futebol funciona assim, seria um bocado estranho alguém impor algum jogador à equipa técnica. Isso não vai acontecer comigo. Temos as nossas opções, o scouting, olhamos para a lista e escolhemos consoante os jogadores que gostamos", explicou.

Sobre as saídas de Jovane, Tiago Tomás e Geny Catamo, todos por empréstimo, falou de "adaptação do plantel", justificou que a mudança de estratégia da equipa prejudicou Tiago Tomás "porque é um jogador que precisa de espaço" e mostrou confiança na capacidade de Jovane brilhar na Lazio. "Tem todas as condições para ficar na Lazio porque é um excelente jogador. Eu lido bem, tenho saudades deles, mas sei que é a nossa vida. Vão ter outros objetivos, o que precisarem sabem que têm pessoas aqui que os podem ajudar. O Jovane vai jogar noutro clube e pode ser comprado".

O treinador falou ainda do mercado de transferências do F.C. Porto, particularizando na saída de Luis Díaz. "O Luis Díaz é um jogador impressionante, dava muita qualidade ao nosso campeonato. Agora vamos vê-lo na televisão", atirou o técnico leonino.

PUB

De resto, afirmou que "não há jogos fáceis na Liga", olhando para a partida com a Belenenses SAD e confirmou a chamada de Edwards aos convocados.