Ruben Amorim: "Sermos eliminados da Taça será um problema"

O treinador leonino quer ser feliz no regresso a Pina Manique e garantir o apuramento para os quartos de final: "Quero manter as boas recordações que tenho lá".

Ruben Amorim não conta com favas contadas no duelo com o Casa Pia, quarta-feira, dos oitavos de final da Taça de Portugal.

"Esperamos um jogo difícil, o Penafiel foi um sério aviso. O Casa Pia joga no mesmo sistema que nós, e há uns tempos liderava a Liga 2 para subir. O treinador conheço bem, tem dinâmicas idênticas às nossas, e é uma equipa que não tem nada a perder. Vamos entrar sabendo que ser eliminados será um problema para nós", disse o treinador sportinguista, esta terça-feira.

O duelo marca o regresso de Ruben Amorim ao sítio onde começou a carreira de treinador.



"É um jogo muito especial. Comecei a minha carreira como treinador ali, quero manter boas recordações de Pina Manique, por isso temos de ganhar ou torna-se num pesadelo. Está lá o presidente, pessoas que trabalharam comigo, vou revê-los, mas sabem com o que podem contar", acrescentou.

Por outro lado, o técnico adiantou mudanças no "onze".



"Sim, é preciso sangue fresco. Por mais que os jogadores recuperem, é preciso colocar outros com mais fome, para dar energia extra à equipa. A força do grupo é toda a gente estar preparada. Sangue fresco, mas zero facilitismo. As mudanças serão para vencer o Casa Pia e apenas isso, vai entrar a melhor equipa para esse jogo", explicou Ruben Amorim, que desvalorizou a seca goleadora de Pedro Gonçalves.

"Na última vez que falámos na seca do Pedro Gonçalves foi antes do jogo com o Borussia Dortmund e já sabemos a resposta [marcou dois golos]", lembrou.