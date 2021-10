Rúben Amorim: "Só a partir do golo do Paulinho é que senti que estava ganho"

JN Ontem às 23:34 Facebook

Treinador do Sporting revelou no final do jogo frente ao Besiktas (1-4) que estava confiante que os leões podiam conseguir um bom resultado. Amorim salientou ainda que faltou um pouco de eficácia.

"Acreditava na vitória e acreditava que íamos fazer um grande jogo. Os primeiros 15 minutos foram muito difíceis, mas o golo do Coates deixou-nos mais tranquilos. Sofremos o 1-1, mas voltámos para a frente. O jogo com o Ajax foi muito parecido com este, em que tivemos mais oportunidades para marcar. O resultado não quer dizer que tenha corrido tudo bem, mas houve coisas que nos ajudaram", salientou.

Apesar da vantagem, o técnico dos leões revelou que só sentiu o jogo ganho já perto do fim. "Só a partir do golo do Paulinho é que senti que estava ganho, porque estávamos a falhar muitas oportunidades. Se o Besiktas faz o 2-3 aos 90... Já tivemos situações em que marcámos dois golos nos descontos e podia acontecer o mesmo. A partir do 4-1 senti que o jogo estava decidido".