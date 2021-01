Rúben Amorim: "Só quem não conhece o F. C. Porto pode esperar facilidades"

JN Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting não espera um F. C. Porto fragilizado devido aos casos de Covid-19 e acredita que os últimos maus resultados não vão influenciar os leões.

Rúben Amorim garante um Sporting preparado a meia-final da Taça da Liga, a disputar amanhã, frente ao F. C. Porto. Esta segunda-feira, na antevisão ao clássico, o treinador dos leões disse não se fiar nas ausências dos dragões.

"Nós também tivemos (casos de Covid-19), ainda na semana passada. É algo que os clubes estão preparados. O F. C. Porto vai sempre apresentar uma grande equipa, com muita experiência. Só quem não conhece aquele treinador e aquele grupo de jogadores é que pode esperar alguma facilidade só porque um ou outro jogador não joga. Sabemos da dificuldade do jogo e estamos preparados. Não vamos facilitar nada e queremos é vencer o jogo", disse, em conferência de imprensa.

Por outro lado, Rúben Amorim acredita que os dois últimos mais resultados dos leões não vão influenciar o desempenho da equipa.

"Foram dois resultados que não estávamos habituados, mas encontrei a equipa muito empenhada e concentrada. Não encontrei a mesma alegria, o que é um bom sinal, mas a equipa não ficou desconfiada. Continua a acreditar no processo", acrescentou.

Sporting e F. C. Porto defrontam-se amanhã (19.45 horas) na primeira meia-final da Taça da Liga.