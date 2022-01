Ruben Amorim sobre a confusão no final do jogo: "É culpa de toda a gente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:12 Facebook

O treinador do Sporting abordou os incidentes do final do jogo com o Vizela e admitiu que os leões tiveram uns dez primeiros minutos "muito confusos".

Os minutos finais do jogo entre o Vizela e o Sporting foram quentes: junto à linha lateral, Nuno Santos atirou água para a zona da bancada onde estavam os simpatizantes vizelenses, com Guzzo a pôr a mão no pescoço ao lateral do Sporting, o que lançou a confusão total. Questionado sobre o episódio, Ruben Amorim culpou "toda a gente".

"É culpa de toda a gente, penso que o Nuno Santos disse qualquer coisa ao público, os jogadores têm de aguentar, faz parte da nossa profissão. Depois cada um defendeu o seu lado, são minutos escusados e há que evitar", começou por dizer o técnico do clube de Alvalade. Sobre o jogo, Amorim admitiu que os primeiros minutos não foram bons para o Sporting mas considerou o resultado "justo".

"Os primeiros dez minutos foram confusos para nós, a equipa não ficou muito tranquila. Depois, adaptámo-nos, acertámos algumas coisas e começámos a controlar. Os golos surgiram normalmente. Na segunda parte controlámos, mas podíamos ter sido mais agressivos, temos de melhorar isso. Mas é um resultado justo. Daniel Bragança? Tem a ver com o dia a dia, com as características do jogo, sabíamos que havia pouco espaço em jogo interior e o Bragança é muito forte em espaços reduzidos. O Bragança tem estado muito bem. Uma equipa tem de sofrer poucos golos, e nós vivemos muito disso. Hoje os jogadores foram exemplares, cumpriram bem", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este domingo, o Vizela, no Minho, em jogo da 18.ª jornada da Liga. Pedro Gonçalves inaugurou o marcador e Daniel Bragança fechou a contagem. Com esta vitória, o clube de Alvalade igualou o líder F. C. Porto, que joga ainda este domingo frente ao Belenenses SAD, com 47 pontos, e aumentou a vantagem em relação ao Benfica, que é terceiro com 41 depois do empate com o Moreirense (1-1). Já o Vizela somou a segunda derrota consecutiva e está em 15.º, com 16 pontos.