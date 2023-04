Ruben Amorim: "Somos bons nestes jogos"

JN Hoje às 14:35 Facebook

Treinador do Sporting dá responsabilidade à Juventus, mas acredita no apuramento para as meias-finais da Liga Europa

Na antevisão da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, Ruben Amorim mostrou-se otimista e sublinhou os bons resultados que o Sporting tem obtido nesta competição, por contraponto ao que tem acontecido no campeonato português.

"Esta equipa já demonstrou que se supera nestes momentos, jogando de forma atrevida e consistente. Somos bons nestes jogos. Em Turim, criámos oportunidades, controlamos os pontos fortes da Juventus, mas não fomos tão eficazes como o adversário", afirmou, esta quarta-feira, o técnico leonino

"Ficámos com boas sensações boas na primeira mão, mas este jogo é diferente. Há pormenores que mudam. A Juventus é experiente e as equipas grandes, quando vivem fases difíceis, sentem alguma ansiedade a jogar em casa. Temos 90 minutos para pelo menos empatar a eliminatória e acreditamos que podemos passar. Se for como com o Arsenal, serão 120 minutos e depois os penáltis. Temos capacidade para dar a volta à eliminatória", acrescentou.

Sobre a oscilação entre as boas exibições europeias e os maus jogos na Liga portuguesa, o treinador do Sporting recuou ao início da época: "Começámos muito mal o campeonato e depois estivemos sempre a correr atrás. Foi difícil recuperar desse mau início e de algumas coisas que aconteceram, que nos tiraram o foco. Houve jogos em que sofremos golos às vezes com meia oportunidade do adversário. Na Europa, é diferente e a responsabilidade é outra. Desta vez, está mais do lado da Juventus, como esteve do lado do Arsenal na ronda anterior. Estamos a lutar por uma eliminatória".

"Não sei se este vai ser o jogo mais importante da época. Se passarmos, será o próximo. Se chegarmos à final,, será a final. O facto de o estádio ter esgotado num dia, dá essa sensação. É um momento marcante da época, mas estamos preparados e vamos dar uma boa resposta", sublinhou.