Ruben Amorim: "Sou o responsável. Se tiver de seguir em frente, sairei"

Ruben Amorim pede regresso da chama à equipa e abre a porta da saída caso persistam os maus resultados. Porro volta ao onze e Esgaio fica de fora.

Fruto de duas derrotas consecutivas, a última valeu a eliminação na Taça de Portugal, o ambiente está longe de ser o melhor em Alvalade. Ruben Amorim voltou ontem a dar a cara, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Casa Pia, e explicou que a frase "a culpa não vai morrer solteira" - proferida após o duelo com o Varzim - não teve como alvo os dirigentes dos leões. "Tenho responsabilidades, sei a equipa que represento, e a culpa será sempre minha. Esteja aqui um dia, dois ou três anos, serei sempre o responsável. Se mantivermos a falta de resultados, sou o culpado. Se tiver de seguir em frente, sairei porque foi esta a exigência que metemos no clube." O técnico lamentou os mal-entendidos provocados pela frase. "Peço desculpa se deixei no ar que os responsáveis são outros. Ainda há objetivos, vamos lutar e no fim faremos a avaliação."

O alegado interesse do Aston Villa na contratação do técnico foi um dos temas na antevisão: "Sou treinador do Sporting e não há nada a dizer sobre outros clubes".