Ruben Amorim: "Sporting foi a única equipa que quis ganhar o jogo"

No rescaldo da vitória frente ao Tondela, o treinador do Sporting considerou o triunfo leonino "justo" e deixou elogios a Tiago Tomás.

"Foi um jogo de sentido único: uma equipa a defender e outra a atacar. É difícil atacar com um bloco tão baixo e tantos jogadores atrás da linha da bola. Nós também não rematámos muito, mas hoje chegámos lá com a bola. Houve alguma indefinição na primeira parte e depois houve alguma desconfiança em certos lances em que perdíamos uma ou outra posse. Mas é uma vitória claramente justa com um golo de um rapaz que se farta de trabalhar e que ainda falha golos que não devia falhar, mas é júnior e mereceu esse prémio", começou por dizer Ruben Amorim, salientando que os pontos "vão ser cada vez mais caros".

"As outras equipas também precisam de pontos e há muitas equipas na luta pela permanência. Nesta altura, até ao Santa Clara, estavam todos muito perto. Vai ser uma luta interessante, com jogos muito difíceis e as equipas estão muito motivadas contra nós. É normal. Todos querem ganhar ao Sporting neste momento. No início da época não. Passámos um bocadinho entre os pingos da chuva. Com as equipas grandes, quando não se pode jogar bem, ganha-se, mas hoje fomos a única equipa que quis ganhar o jogo", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, o Tondela na 23.ª jornada da Liga. Beirões já não perdiam em casa desde 27 de novembro, no duelo diante do Vitória de Guimarães. João Pereira foi expulso do banco por protestos.