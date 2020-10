Rúben Amorim: "Sporting tem de igualar intensidade do F. C. Porto"

Rui Farinha Hoje às 19:07 Facebook

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou nesta sexta-feira que a "equipa tem de se atirar ao jogo de cabeça e não ter medo", na partida da quarta jornada da Liga com o F. C. Porto, agendada para este sábado (20.30 horas) em Alvalade, para somar os três pontos.

"Tem de igualar a intensidade do adversário e ser muito agressivo. Tenho a certeza de que vamos ser muito competitivos, estamos a crescer de jogo para jogo", sublinhou, em conferência de Imprensa, em Alvalade.

João Mário foi contratado mas o técnico assegurou que não vai ser titular. "Está convocado mas ainda precisa de tempo para conhecer os colegas". O internacional português, emprestado pelo Inter, foi elogiado. "Tem muita qualidade e experiência, traz um peso diferente à equipa".

Sobre o mercado, disse ter ficado satisfeito com as entradas. "Estou claramente feliz com quem fomos conseguimos contratar. Se não conseguimos alguns nomes, não vale a pena ir buscar outros. Aí mais vale apostar num miúdo de 17 anos".