Ruben Amorim suspenso por um jogo

Ruben Amorim foi suspenso um jogo, na sequência de ter sido expulso frente ao Arouca, na última jornada do campeonato.

Ruben Amorim foi suspenso por um encontro, após ter sido expulso frente ao Arouca, na jornada 28º do campeonato, por "utilizar linguagem injuriosa, insultuosa e grosseira para com um elemento da equipa técnica" e foi multado em 4 080 euros.

A menos que apresente uma providência cautelar no TAD, Ruben Amorim não deverá sentar-se no banco de suplentes diante do V. Guimarães, no jogo de segunda-feira.

O treinador do Sporting foi expulso na sequência de uma troca de palavras com Filipe Freitas, preparador físico do Arouca, que também foi suspenso por um jogo e condenado a pagar uma multa de 1 020 euros.