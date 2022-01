Ruben Amorim tem estrela frente a Carlos Carvalhal

André Bucho Hoje às 22:04 Facebook

Técnico leonino soma vitórias nos cinco jogos frente a Carvalhal, que estará na bancada.

O jogo grande da 19.ª jornada (hoje, 20.30 horas, Sport TV1) coloca frente a frente o Sporting, segundo classificado, e o Braga, no quarto lugar, ambos separados por 15 pontos. O terceiro duelo da temporada entre leões e arsenalistas fica marcado pela ausência no banco de Carlos Carvalhal, técnico dos minhotos que, de resto, nunca se conseguiu superiorizar a Ruben Amorim: nos cinco duelos desde que o treinador de 36 anos assumiu o leme em Alvalade, o Sporting venceu sempre o Braga do treinador minhoto, uma delas para a Supertaça, outra para a Taça da Liga e três para o campeonato.