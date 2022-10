Ruben Amorim: "Temos confiança máxima no Franco Israel"

André Bucho Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico dos leões confirmou aposta no uruguaio na antevisão do Sporting-Marselha de quarta-feira (20 horas, Eleven). St. Juste é baixa e Amorim admite erro na substituição em Marselha.

No lançamento da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, entre Sporting e Marselha, em Alvalade, Ruben Amorim pediu à equipa maior concentração durante os 90 minutos, para evitar erros como na semana passada em França e frente ao Santa Clara, no sábado.

"Aprendemos bastante com os erros e aprendemos muito na segunda parte do Santa Clara. Esta equipa não pode relaxar e o jogo pode acabar em dois minutos na Champions, como aconteceu em Marselha. A segunda parte no Santa Clara ajudou-nos a perceber que temos de estar sempre no máximo", começou por explicar, antes de garantir a titularidade de Franco Israel, face à ausência de Adán, suspenso.

PUB

"O Israel não é um jogador tão experiente, não tem tanto tempo de jogo mas tem de começar a ter. Temos confiança máxima no Franco. Não vai mudar nada em termos táticos. O Franco foi escolhido de acordo com as características da equipa, tem de arriscar como o Adán fez. [em Marselha] Em certos dias não faz diferença ter mais ou menos jogos, o Adán foi prova disso em Marselha. Vamos buscar estes jovens e queremos que sejam o futuro do Sporting. Ele está preparado, já trabalha há algum tempo connosco e quando se trabalha com o Vital [treinador de guarda-redes] está-se preparado para tudo", garantiu, analisando os problemas defensivos dos leões nos últimos jogos.

"Em certos momentos do jogo as personalidades que temos no plantel são diferentes, mas acontece com jogadores mais e menos experientes. Temos de melhorar em algumas coisas, a nossa forma de jogar também mudou, mas têm sido erros pouco habituais na nossa equipa. Com o Santa Clara foi algo global, com o Marselha foi diferente, sofremos um golo quando queríamos sair a jogar. O Adán ainda estava a recuperar desse momento e sofremos o segundo golo. Com o Santa Clara desligámos do jogo e isso para mim é mais preocupante. Temos de ser mais rigorosos durante os 90 minutos. Não faço avaliações mais abrangentes nem mais completas. Temos errado de uma maneira ou outra em cada jogo. Em 10 minutos acabou o jogo da primeira volta, agora acho que será diferente", atirou, confirmando a ausência de St. Juste. "Ele deu um passo atrás na recuperação, não deve estar também nos próximos dois jogos. Está a fazer o trajeto dele", explicou.

Questionado sobre a dupla de médios Morita-Ugarte, abordou o bom momento do nipónico e a curiosa relação entre os dois. "Eu estava-me a rir [na conferência de Ugarte] porque deviam ver o Morita a falar inglês e o Ugarte a falar espanhol [risos]. Falam com a bola, quando são bons jogadores entendem-se assim. O Morita já fala um bocadinho português, o Ugarte não fala nada de inglês, mas o Morita é muito forte a entrar no espaço e os golos dele foram de avançado. Espera pela linha, aparece no momento certo. São ambos jogadores de equipa, correm muito, lutam muito, estão prontos a dar a mão", garantiu, confirmado que Jovane já está recuperado mas que ainda não se encontra fisicamente disponível para ser convocado, por opção técnica.

Além disso, Amorim admitiu ter errado no jogo em Marselha, quando, após a expulsão de Adán, retirou Marcus Edwards para colocar Franco Israel, não garantindo a titularidade do inglês na quarta-feira. "O Edwards tanto pode jogar no meio como na linha. Em Marselha tiramos o Edwards pelo que seria o jogo, íamos jogar baixo e esticar o jogo. Mexi mal, porque ele podia ter agarrado a equipa. O Marcus pode começar o jogo no meio, como na linha, como sentado no banco. Há essas três opções, vamos ver".

À entrada da quarta jornada, o Sporting lidera o grupo, mas Amorim descarta categorizar os leões como a melhor equipa do grupo. Ainda assim, assume que o objetivo é seguir em frente. "Não sei se a classificação revela a qualidade das equipas, mas revela o equilíbrio. Acredito que tudo se vai decidir na última jornada. Amanhã é possível afastar o Marselha, mas podemos complicar tudo. Se houver um empate fica tudo confuso. Tudo pode acontecer, mas será decidido quem ganha ao grupo e quem fica nos outros lugares. O nosso objetivo é passar a fase de grupos, mas sabemos que as equipas tem muita qualidade", concluiu.

O Sporting-Marselha é referente à quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e tem hora marcada para o pontapé de saída às 20 horas.