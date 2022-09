Ruben Amorim: "Temos de ser nós a voltar a empolgar os adeptos"

No rescaldo da vitória diante do Gil Vicente, que ditou o regresso do Sporting aos triunfos, Ruben Amorim considerou que o clube de Alvalade fez um jogo "muito competente" e que a vitória foi "merecida".

"Foi um jogo bastante competente da nossa parte. Podia ter sido complicado se não tivéssemos marcado na primeira parte. Sentiu-se isso no ambiente do estádio, o que é normal, temos de ser nós a voltar a empolgar os adeptos. Conseguimos isso, criámos muitas oportunidades, devíamos ter feito mais golos e não podíamos ter sofrido o golo no final. Mas a vitória é mais do que merecida. É importante saber que basta um jogo para mudar tudo. Nos últimos seis jogos perdemos um, sofremos três golos e marcámos 15. Se os golos fossem repartidos, teríamos mais uma vitória. Mas perdendo um, isso faz toda a diferença", começou por dizer Ruben Amorim, abordando as exibições de Marsá e Morita.

"O Marsá já tinha jogado na pré-época e tem escola de Barcelona, que se nota muito no jogo dele. É um jogador muito confiante com bola, muito forte na organização, mas tem ainda muitos defeitos porque lhe faltam jogos na defesa. Mas é um jogador muito inteligente que mereceu esta oportunidade e fez por isso. O Morita está a crescer de jogo para jogo, tem evoluído muito, é muito humilde e isso ajuda muito. Está preparado para jogar numa equipa grande, é jogador de seleção e tenho a certeza que vai continuar a crescer", concluiu.

O Sporting venceu (3-1), esta sexta-feira, em Alvalade, o Gil Vicente em jogo da oitava jornada da Liga. Morita, Pedro Gonçalves, Rochinha e Fran Navarro marcaram os golos do jogo. Com este resultado, o clube de Alvalade passou a contar 13 pontos, colocando-se, à condição, a um do Casa Pia, sexto colocado, enquanto o Gil Vicente manteve-se com nove, na 10.ª posição.