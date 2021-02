Ruben Amorim: "Temos mais fome de vencer"

Rui Farinha Hoje às 17:15 Facebook

Ruben Amorim, treinador do Sporting, garantiu, nesta sexta-feira, que o F.C. Porto não vai ser a única equipa a jogar tudo por tudo no clássico.

"Também de ser um tudo por tudo para o Sporting porque não vence há mais tempo. Temos mais fome e queremos ter mais vontade de ganhar. Queremos ser melhores do que fomos na última partida com o F.C. Porto. Temos de ganhar e esperamos vencer", realçou o treinador, em conferência de Imprensa, em Alvalade.

O responsável admitiu que Sérgio Conceição, técnico dos dragões, não fugiu à verdade quando falou dos leões. "É fácil olhar para o Sporting e ver como joga. Qualquer pessoa sabe como nós jogamos", sublinhou. Amorim crê que os dragões vão alinhar em 4-4-2. "Pode haver mudanças individuais mas da mesma forma que nos conhecem nós também conhecemos o F.C. Porto".

Paulinho é baixa confirmada no Dragão. "Posso confirmar que é o único jogador indisponível e dificilmente estará no próximo encontro. Ele tem de recuperar bem porque teve dificuldades físicas na Taça da Liga, mudou de casa e de vida, e atravessou uma fase complicada no mês de janeiro".