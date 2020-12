Ruben Amorim: "Temos muitos jogadores com pouca experiência a jogar na Liga"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:21 Facebook

O treinador do Sporting afirmou, este sábado, que uma vitória no Jamor seria a melhor prenda de Natal. Feddal, que sofreu um traumatismo, é carta fora do baralho.

Ruben Amorim regressa, este domingo, a um palco especial. O Sporting defronta o Belenenses SAD no Jamor, palco onde o técnico se estreou na Liga, na altura no comando técnico do Braga. Foi a 4 de janeiro de 2020 e o jogo acabou com uma vitória expressiva (7-1) dos minhotos. Agora no Sporting, e com os leões na liderança do campeonato, o treinador garante que a equipa "que melhor conhece é o Belenenses SAD" e que a conquista dos três pontos seria o "melhor presente" de Natal.

"Natal na liderança? Foi igualzinho, tem sido um ano tão atípico que nada muda o nosso pensamento. Não fizemos o nosso melhor jogo frente ao Farense, mas fizemos mais do que suficiente para vencer. Reforçámos a ideia de que vamos pensar jogo a jogo e não mais além", começou por dizer em conferência de imprensa.

Apesar de ainda não somar qualquer desaire e ocupar o primeiro lugar na Liga, Ruben Amorim não considera o Sporting um candidato ao título, prometendo, no entanto, uma equipa a dar "sempre o máximo".

"O que os sportinguistas esperam é que a equipa tenha sempre o mesmo comportamento que tem tido até aqui. É notório o crer desta equipa. A comunicação é boa enquanto se ganha, depois quando não se ganha arranja-se sempre outra coisa. O que posso prometer é a mesma coisa que prometi na apresentação, de que vamos dar sempre o máximo. O Farense foi uma prova evidente de que temos de pensar jogo a jogo. Temos muitos jogadores com pouca experiência a jogar na Liga", acrescentou.

Com o mês de janeiro chega o mercado de transferência e a possível vinda de reforços. Quando questionado sobre o tema, Amorim foi categórico.

"Para vencer o Belenenses SAD não precisamos de qualquer jogador. É essa equipa que interessa. Só pensamos jogo a jogo. Qual a posição que gostaria de ver reforçada? O primeiro lugar. De resto, o melhor presente é conquistar os três pontos com o Belenenses SAD", concluiu.

O Sporting defronta, este domingo, o Belenenses SAD no Restelo para a 11.ª jornada. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.