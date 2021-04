Rúben Amorim: "Temos um campeonato cheio de artistas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting, que foi expulso no final do jogo com o Famalicão, preferiu não falar de arbitragem e considerou que o clube de Alvalade foi superior no duelo deste domingo.

"Expulsão? Não vou falar sobre arbitragem. Podíamos ter ganho o jogo. Temos um bom campeonato, temos um campeonato cheio de artistas, já sabíamos disso. Vamos dar mérito aos jogadores. Foi o fiscal de linha que me expulsou, o árbitro nem sabia bem porque me estava a expulsar. Não concordo com a minha expulsão, mas é o que é. Eu fui dizer que nem estava a falar com o árbitro e nem estava. Agora, pensar no Farense", começou por dizer Rúben Amorim.

Sobre a alegada grande penalidade sobre Jovane, o treinador vincou "não ter visto as imagens" e garantiu que não sente a liderança da Liga a fugir, já que o plantel pensa "jogo a jogo".

"Pensamos jogo a jogo, não pensamos no campeonato. Estamos muito confiantes. Jogámos bem com o Moreirense, merecíamos ter ganho. Hoje foi mais do mesmo, o Famalicão teve dois remates. Agora, é o Farense. Não vai ser fácil para ninguém, nem para o Sporting nem para os outros adversários. Hoje não fomos eficazes. Isto é o futebol", acrescentou, explicando ainda que o jogo de João Palhinha ficou condicionado.

"O Palhinha foi condicionado. O Palhinha, com cartão amarelo, por vezes mais vale não tê-lo em campo porque é um jogador agressivo que nos trava as jogadas, é ele que para as transições. O jogo do Palhinha parou na primeira jogada. A partir daí, teve de andar em pézinhos de lã. Troca entre Pote e João Mário? O Pedro Gonçalves é médio centro. Para certos jogos, podemos mudar, dois, três médios. Pensámos que ele seria mais útil ali, não faz tantos golos, mas diverte-se mais a jogar", concluiu.

Sporting e Famalicão empataram (1-1), este domingo, em Alvalade, na 26.ª jornada da Liga. Pedro Gonçalves e Anderson marcaram os golos e Rúben Amorim foi expulso após o apito final. Leões somaram o segundo empate consecutivo.