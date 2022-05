Ruben Amorim: "Tenho pena de não ter o Sarabia na próxima época"

O treinador do Sporting admitiu que Pablo Sarabia dificilmente vai continuar em Alvalade na próxima época e explicou a decisão de deixar Paulinho no banco.

"Acima de tudo, o Paulinho já vem jogar em sacrifício há muito tempo e tentamos gerir da melhor forma. Quisemos manter a dinâmica que temos tido mesmo sem avançado. É mais uma nuance que ganhámos este ano, sabendo que o Sarabia, e possivelmente não serei o treinador dele, está cada vez mais para jogar no meio do que na linha", começou por dizer Ruben Amorim, admitindo ter "pena" de dificilmente poder contar com o avançado espanhol na próxima época.

"Sim, sem dúvida que tenho pena de não poder contar com ele. Assim como tenho pena de não ter tido o Nuno Mendes. Mas o futebol é mesmo assim, estarão outros cá, seguiremos com o nosso projeto e ainda temos dois jogos para o aproveitar", acrescentou.

Quanto ao jogo, Ruben Amorim considerou que o triunfo da equipa verde e branca foi "justo" e destacou as vantagens de já ter conseguido garantir um lugar na Liga dos Campeões na próxima época.

"Tivemos oportunidades para fazer mais golos. Mas fomos muito competentes, jogámos com alegria e dominámos. Foi mais uma boa exibição da equipa, e que dá sempre uma boa resposta quando é preciso. Champions? Era muito importante garantir, permite-nos estar com os grandes clubes. Depois podemos ter grandes noites como o Dortmund, ou noites difíceis como o Ajax ou o City. É não esquecer isso, para o ano vai ser mais do mesmo, mas estamos mais experientes. E financeiramente ajuda o clube e permite ao treinador fazer mais pressão à direção para manter um grupo que está a crescer, mas ainda tem muito potencial", concluiu.

O Sporting venceu (4-1), este domingo, em Alvalade, o Gil Vicente em jogo da 32.ª jornada da Liga. Sarabia, Marcus Edwards, Fran Navarro, Lucas Cunha, na própria baliza, e Pedro Gonçalves marcaram os golos do encontro que adiaram a atribuição do título e garantiu a Liga dos Campeões aos leões. Minhotos tiveram dois golos anulados. Com esta vitória, os leões, que confirmaram definitivamente o segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões, chegaram aos 79 pontos, a seis do comandante F. C. Porto, enquanto o Gil Vicente é quinto, com 48 pontos, mais quatro do que o Vitória de Guimarães, sexto.