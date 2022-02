Ruben Amorim: "Título não fica perdido, ficámos mais longe"

O treinador do Sporting admitiu que os leões "não foram bons o suficiente para vencer o jogo" mas recusou deitar a tolha ao chão quanto à luta pelo título nacional.

" O jogo começou logo com um golo do Marítimo. Depois, pegámos no jogo, conseguimos o empate. O jogo reatou, sofremos um golo que era fora de jogo, acalmámos. Na segunda parte, tentámos ir ao encontro do golo, com vários cruzamentos, várias soluções com vantagem, mas não conseguimos marcar. Não fomos bons o suficiente para vencer o jogo. O último toque, o último passe... faltou essa decisão para ganhar o jogo e acabámos por perder dois pontos", começou por dizer Ruben Amorim, justificando a escolha de Slimani e Paulinho no onze.

"O Marítimo costuma fazer uma adaptação de uma linha de cinco com o extremo a baixar, queria prender a linha de cinco com o Slimani e o Paulinho atrás dele no espaço entre linhas. E também porque nós temos, com equipas que começam a jogar cada vez mais baixo, vários cruzamentos e, em vez de termos só um homem de área, tínhamos dois. Tivemos algumas soluções, recuperámos bolas altas, mas não fomos suficientemente bons para finalizar aquilo que provocámos no adversário. Criámos as oportunidades e depois não marcámos. Não resultou porque não ganhámos. Uma equipa que cria tantas oportunidades como nós tem de fazer golo e matar o jogo. Isso não aconteceu e perdemos dois pontos", acrescentou, vincando que o título não fica perdido.

"Não fica perdido, ficámos mais longe, não há como esconder. É digerir bem isso, temos uma competição diferente a seguir. Depois, é ganhar os nossos jogos, voltar ao mesmo trabalho. Não podemos perder pontos quando os jogos estão dominados, temos várias oportunidades, não deixamos os adversários criar e o jogo não é dividido. Nós somos os culpados disso, principalmente o treinador. É ganhar os nossos jogos e esperar para ver", concluiu.

Marítimo e Sporting empataram (1-1), este sábado, no Funchal, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga. Xadas e Slimani marcaram os golos. Com este empate, o clube de Alvalade manteve o segundo posto, agora com 58 pontos, a cinco do líder F. C. Porto, que entra em campo no domingo, com a receção ao Gil Vicente. Já o Marítimo ocupa um tranquilo oitavo posto, com 29 pontos.