Rúben Amorim: "Título? Neste momento o objetivo nem é a Liga"

No rescaldo da vitória frente ao Vitória de Guimarães, o treinador do Sporting garantiu que a equipa verde e branca "joga sempre no limite" e que já só pensa no próximo jogo, para a Taça de Portugal.

"Ia ser um jogo difícil, tínhamos que entrar fortes, a equipa correspondeu. Até ao primeiro golo tivemos várias oportunidades, depois baixámos um bocadinho a linha e como o Vitória é uma excelente equipa, conseguiu atacar mais. Não entrámos bem na segunda parte, mas, com espaço nas costas e pela forma como jogámos, fizemos o terceiro golo e, a partir daí, veio o quarto golo e podiam ter vindo mais. A equipa está de parabéns, os jogadores fizeram aquilo que têm vindo a fazer, temos de melhorar em certos aspetos. Se entrasse um golo para o Vitória, podia ter mudado o jogo. Mas não há dúvidas quanto ao vencedor e quanto à qualidade do jogo", começou por dizer.

O Sporting lidera a Liga com quatro pontos de vantagem em relação ao Benfica, que entra em campo no domingo, mas Rúben Amorim não vai em euforias e já só pensa no próximo duelo, frente ao Sacavenense, para a Taça.

"Nós jogamos sempre no limite, acho que desde o início da época que tem sido assim. É o limite do que os jogadores têm para dar, mas a forma como correm, como se ajudam, isso é jogar no limite, não peço mais do que isso. Quando dão tudo o que têm, não são obrigados a mais. Título? O nosso objetivo neste momento nem passa pela Liga, passa pela Taça de Portugal, queremos preparar bem o Sacavenense", concluiu.

O Sporting goleou (4-0), este sábado, o Vitória de Guimarães, no Minho, na sétima jornada da Liga. Pedro Gonçalves chegou aos sete golos e lidera a lista de melhores marcadores.