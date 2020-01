Rúben Amorim: "Tivemos a estrelinha"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:55 Facebook

O treinador do Braga recordou o trabalho dos outros treinadores ao serviço dos minhotos e considerou que os guerreiros tiveram a "estrelinha" na vitória frente ao F. C. Porto, no Dragão.

Rúben Amorim conseguiu, esta sexta-feira, a terceira vitória em outros tantos jogos no comando técnico do Braga. Um triunfo "histórico", já que havia 15 anos que os minhotos não conseguiam sair do Estádio do Dragão com os três pontos. Um resultado que, para o treinador dos guerreiros, contou com a "estrelinha do jogo", já que o F. C. Porto falhou duas grandes penalidades.

"Cada treinador tem as suas qualidades, mas depois é preciso ter a estrelinha. Hoje eu tive a estrelinha, a equipa teve. Claramente tivemos a estrelinha e, nos dois penáltis, no primeiro há mérito do Matheus, depois um azar do Soares. Tivemos um dia bom, correu bem", assumiu o treinador.

Ainda que só tenha somado resultados positivos ao serviço do Braga, Rúben Amorim não vai em euforias e descarta um novo paradigma, enaltecendo o trabalho dos técnicos anteriores.

"Antes de mim o Braga teve outros treinadores e outras fases em que ganhava. Quando jogava no Benfica perdi conta o Braga. Estamos noutro momento. Os jogadores têm de entender que são três vitórias. Se contra o Moreirense correr mal, o que os jogadores têm de ter na cabeça é que volta tudo ao mesmo patamar. No futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. É um resultado histórico, importante, mas não é mais importante do que o Moreirense. Os jogadores devem levar isto com naturalidade e preparar o próximo jogo", concluiu.

