Rúben Amorim: "Tivemos sempre o controlo do jogo"

O treinador do Braga, Rúben Amorim, disse estar muito satisfeito com a vitória, frente ao Sporting, que valeu o apuramento para a final da Taça da Liga. "O grupo está de parabéns, fez um excelente jogo, é importante ter estas vitórias consecutivas e estar na final".

Na análise, realçou a boa estratégia dos minhotos. "O Braga teve sempre o controlo do jogo, foi superior e depois da expulsão, ficou difícil porque o Sporting defendeu com muita gente. Mas não há dúvidas que fomos superiores, contra 11 e contra 10". Sobre o nome do outro finalista, não revelou preferência: "V. Guimarães e F. C. Porto são diferentes mas excelentes equipas".

A expulsão de Mathieu e a confusão, que se seguiu no relvado, foram desvalorizadas. "Mathieu foi ao nosso balneário, puxou pelo Esgaio e pediu desculpa. Mais do que a confusão é esse gesto que se deve realçar".

Apenas com vitórias no comando dos arsenalistas, o técnico disse que não terá apenas alegrias. "Muita gente está à espera da minha primeira derrota mas eu vou tentar adiar. Quem anda no futebol consegue lidar com isso de forma saudável".