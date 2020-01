Rúben Amorim: "Troféu é um presente merecido para o presidente"

Nuno Barbosa Hoje às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

No discurso de vitória, Rúben Amorim fez questão de destacar a importância de António Salvador na conquista desta edição da Taça da Liga, mas também evocou o antecessor, Ricardo Sá Pinto. E fez uma "declaração de amor" ao plantel.

"Foi um mês muito intenso. Quero recordar que chegámos a esta 'final four' com uma equipa técnica que, a esse nível, fez um trabalho exemplar. Este troféu tem o mesmo valor para mim que tem para o míster Sá Pinto e a sua equipa técnica, porque foram eles que fizeram esta caminhada e nós aproveitámos o trabalho para vencer a 'final four'", começou por afirmar o atual treinador do Braga.

No seguimento, Rúben Amorim devolveu a António Salvador os elogios que o presidente lhe dedicou: "Fico muito feliz pelos jogadores e pelas pessoas da cidade, que queriam muito isto. Fico sobretudo feliz pelo presidente, que arriscou bastante. Acho que é um presente merecido para ele, pela ambição que tem e pela falta de medo em assumir aquilo em que acredita".

Relativamente ao lance do golo de Ricardo Horta, que garantiu a Taça da Liga, o treinador bracarense reconheceu que não há nada "estratégico, é tudo mérito dos jogadores que acreditaram até ao último minuto".

"Estamos a criar condições para, no futuro, podermos fazer isso. Temos que apostar na formação, vai demorar algum tempo e o que me preocupa é que não vamos aguentar os jogadores todos no final desta temporada. Agora, em janeiro, vamos segurá-los, é isso que está pensado. Podendo assinar um papel para ficar com estes jogadores nos próximos dois anos, eu assinaria", referiu ainda Rúben Amorim.