Ruben Amorim: "Um jogador como o Porro não se arranja"

Entre as novas aquisições dos leoninos, outro assunto abordado na antevisão à receção ao Sporting de Braga foi a saída de Porro.

Ante um Braga sólido, mas que acaba de perder Vitinha, uma das peças fundamentais do onze, o técnico leonino desvaloriza a saída: "A equipa do Sp. Braga vale por um todo e depois tem a ver com a forma como a época está a correr", explica, admitindo ainda estar preparado para um jogo "diferente" ao da Taça da Liga, a última vez que ambos os clubes se defrontaram e os leões venceram.

A conversa esteve pouco tempo no jogo contra os guerreiros e passou para os dois nomes falados para integrar o plantel do Sporting neste último dia de mercado.

Diomandé está quase a ser oficializado e, relativamente ao jovem central, Rúben Amorim virou as atenções para a cobiça de que o costa-marfinense estava a ser alvo: "Diomandé é um jogador com muito talento e a maioria das pessoas não sabe da quantidade de clubes que andava atrás dele".

O tema Bellerín, esse, foi adiado para a oficialização. No entanto, a única certeza é que Porro é um jogador com características insubstituíveis: "A verdade é que um jogador com as características do Porro não se arranja".

O Sporting recebe o Braga amanhã às 21.15 horas e tem menos oito pontos do que o adversário na tabela classificativa.