Ruben Amorim: "United? Deviam era contratar o treinador do Ajax"

Na véspera de um jogo importante diante do Borussia Dortmund, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador do Sporting destacou o favoritismo da equipa alemã e abordou os rumores que o associaram ao comando técnico do Manchester United.

"O nosso objetivo é tornar o Sporting um clube onde vai sempre à Europa e que ganha aos alemães, aos italianos, aos espanhóis. Esse é o nosso objetivo e passa muito por esses pequenos ganhos e encaixe financeiro segurando os nossos melhores jogadores, fazendo crescer o clube, a academia... Portanto, é uma coisa a longo prazo. Esses pormenores de ganhar a uma equipa alemã para um treinador não tem qualquer, pelo menos quanto a mim, não tem nenhum valor. Só penso em vencer pelos meus jogadores, pelo clube e pelo encaixe financeiro porque, passando a próxima fase, poderemos aguentar mais os jogadores e não teremos que estar sempre com essa preocupação. Sinceramente, o que eu penso é no futuro do clube, na alegria dos adeptos, mais do que ficar na história porque ganhamos de uma equipa alemã", começou por dizer Ruben Amorim.

Numa semana marcada pelo despedimento de Solskjaer do comando técnico do Manchester United, o nome do treinador português chegou a estar associado aos "red devils" pela imprensa inglesa. Questionado sobre os rumores, Amorim desvalorizou e até deixou um conselho ao clube no qual alinha Cristiano Ronaldo: contratar Ten Hag , treinador do Ajax, último adversário do Sporting na fase de grupos da Champions.

"Estamos a falar de rumores, o meu futuro está claro. Foram falados não sei quantos nomes, não dou grande importância. Se me permitem a opinião, o United devia levar o Ten Hag ainda esta semana. Era algo que me deixaria bastante contente", respondeu num tom bem humorado.

Convite do treinador do Dortmund

A conferência de antevisão ao jogo com o Sporting ficou marcada por uma confusão, com Marco Rose, treinador do Dortmund, a não entender uma pergunta sobre Ruben Amorim, alegando que não tinha entendido o nome. "É um bom treinador, obviamente que não tinha percebido o nome. Nota-se de uma forma muito clara que organiza o jogo da equipa, a estratégia com e sem bola, todo o futebol do Sporting. É o campeão nacional. E amanhã vou convidá-lo para tomar um copo de vinho depois do jogo", vincou. Convite, esse, que o técnico dos leões vai aceitar.

"Não conhece o nome? É normal. Em Portugal também não me conheciam como treinador há três anos. Fiquei contente com o convite, ainda que não seja muito de beber. Espero sempre ganhar e lá estarei para o copo de vinho. Respondo depois do jogo consoante o meu estado de espírito", concluiu.

O Sporting defronta, na quarta-feira, em Alvalade, o o Borussia Dortmund a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Champions. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.