Ruben Amorim vai continuar ao leme do leão

Técnico foi associado ao Paris Saint-Germain, mas não deseja rumar à capital francesa

Apesar de ter sido dado como um dos principais alvos do Paris Saint-Germain para assumir o comando técnico, assim reportou o jornal "Le Parisien", Ruben Amorim não vai rumar à capital francesa e continuará de pedra e cal em Alvalade. O técnico não chegou a receber nenhuma oferta formal por parte do campeão francês, mas, segundo apurou o JN, não pondera abandonar os leões esta temporada, a segunda que cumpriu na totalidade ao leme do emblema verde e branco.