Rúben Amorim vai custar mais de 15 milhões

Assunto encerrado. Sporting e S. C. Braga chegaram a acordo quanto à nova forma de pagamento do treinador Rúben Amorim.

De acordo com o que apurou o JN, o valor total da operação será liquidado até 15 de junho de 2021. A primeira tranche, no valor de 2,5 milhões de euros, é paga no imediato pelos leões. O técnico pode tornar-se num dos mais caros da história do futebol.

Conforme o nosso jornal foi dando conta, António Salvador aceitou alargar o prazo de pagamento de Rúben Amorim, mas não cedeu um cêntimo no valor. No acordo agora estipulado, a pagar em quatro tranches, são 10 M€ referentes à cláusula de rescisão, 1,23 M€ de penalização pelo primeiro incumprimento, 472 mil euros de juros vencidos, 381 mil euros de juros vincendos e 2,582 M€ de IVA, que também já foram pagos, para um total de 14,666 M€. A este valor, há que acrescentar os 500 mil euros de intermediação, comunicados pela SAD à CMVM no último relatório e contas, o que faz com que os leões ultrapassem a barreira dos 15 M€ de gastos com o treinador.