Ruben Amorim vai ter central destro

Alvo preferencial dos leões está ligado a clube espanhol. Investimento será inferior a cinco milhões de euros.

Ruben Amorim reconheceu que as ausências de St. Juste e de Neto criavam uma lacuna no eixo da zona defensiva e, sabe o JN, a SAD está no mercado e vai suprimir a lacuna detetada pelo treinador. Ao que apurámos, os dirigentes leoninos estudaram várias opções, mas centram-se de momento num alvo preferencial - o jogador está ligado a um clube espanhol -, devendo o processo ganhar contornos mais nítidos nos próximos dias.

Apesar de terem decidido dotar o setor mais recuado com mais uma unidade, os responsáveis da SAD ambicionam também efetuar um investimento ponderado, que não ultrapasse os cinco milhões de euros.

Noutro âmbito, depois da goleada ao Marítimo (5-0), os leões preparam já o embate dos quartos de final da Taça da Liga frente ao Braga, que se realiza-se na segunda-feira, em Alvalade.

Como é hábito no dia seguinte aos encontros, os titulares limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes estiveram no relvado sob as ordens de Ruben Amorim.

Morita, St. Juste, Neto e Daniel Bragança continuam a cumprir os planos de recuperação dos problemas físicos que os afetam e mantêm-se fora do baralho do técnico.

Para a batalha diante dos arsenalistas, o treinador voltará a apostar em Adán, Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Os leões encontram-se num momento altamente positivo e Ruben Amorim desejará por certo manter a boa onda e tentar a sexta vitória consecutiva.

Nos últimos cinco duelos, o Sporting só conheceu o sabor do triunfo e revelou forte veia goleadora (18 golos) e eficácia defensiva, com apenas um tento sofrido.