Rúben Amorim: "Vamos para a Luz para vencer"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, considerou esta terça-feira, no final do empate frente ao Vitória de Setúbal (0-0), que a equipa tem "de melhorar em coisas básicas do futebol" e que tem de ganhar o dérbi para cumprir o objetivo.

"O jogo teve muitas paragens, mas o tempo que teve tentámos fazer o nosso jogo, dentro dos nossos posicionamentos. Temos de melhorar em coisas básicas do futebol, que é o 'timing' da receção, o passe e a decisão. Temos de melhorar muito. Por muito pouco tempo que se joga temos de melhorar. Arranjar espaço na equipa do Vitória de Setúbal era complicado. Tentámos, houve movimento, mas não conseguimos", começou por analisar o técnico leonino.

Sobre a chamada de Tiago Tomás ao "onze" titular, Rúben Amorim elogiou a prestação do avançado. "Tiago Tomás esteve bem. Ele aproveitou bem o espaço. É um rapaz muito inteligente e que vai ter tempo para crescer".

Face ao empate, o dérbi reveste-se de extrema importância para as aspirações dos leões de terem acesso direto à fase de grupos da Liga Europa. "Vamos para a Luz para vencer. O Benfica não vai se fechar lá atrás. Para mim é uma maravilha. Os jogadores têm de estar preparados. Vamos trabalhar bem para o jogo", afirmou o treinador, continuando: "Temos de jogar contra todos. A nossa equipa tem de estar preparada para defrontar qualquer adversário. Calhou a ser no Estádio da Luz. Queríamos fechar já o acesso direto à Liga Europa. Era importante? Era. Temos mais uma oportunidade para tentar conseguir o objetivo".

E finalizou com ironia: "Não considero que este tenha sido o pior jogo do Sporting desde que cá estou. Foi evidente a perda de tempo. Deve ser qualquer coisa do nível 3 ou do nível 4 (graus de treinador) que ainda não apanhei".