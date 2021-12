Ruben Amorim: "Vimos de uma derrota e temos pressa para vencer"

André Bucho Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

À procura de defender a liderança da Liga, partilhada com o F. C. Porto, o Sporting regressa ao campeonato esta noite (20.30 horas, Sport TV1), em Alvalade, frente ao Boavista.

Ruben Amorim sente-se devidamente preparado, assumindo, no entanto, que as equipas lideradas por Petit são especialmente complicadas de enfrentar. "Estamos confiantes para um jogo contra uma equipa que tem um treinador que nos dá sempre muitos problemas", começou por explicar, na conferência de imprensa. "Mas nós também conhecemos bem o Boavista. Estamos preparados, esperando um jogo difícil", afirmou.

Para enfrentar as dificuldades, o técnico leonino espera já contar com Coates, que considera ser "muito mais do que apenas um jogador". O central uruguaio deverá deixar hoje o isolamento, consequência da infeção por covid, que o afastou dos jogos com Benfica e Ajax: "Pelo que me disseram, o Seba [Coates] deverá ter alta e se ele me disser que está pronto para jogar pode ser opção".