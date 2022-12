Ruben Amorim: "Vitória justa, mas podemos fazer melhor"

No rescaldo do jogo com o Paços de Ferreira, o treinador do Sporting considerou que a equipa de Alvalade fez uma boa exibição, principalmente na primeira parte, e explicou o motivo dos jogadores não se terem despedido dos adeptos no final do encontro.

"Parece que os adeptos ficaram insatisfeitos por a equipa não agradecer. Ficámos atrapalhados com a homenagem ao Coates, pareceu-nos demais fazer a despedida do ano. Não é falta de consideração, temos muita consideração por eles, ter 30 mil com o ano que estamos a fazer, obrigado. Quanto ao jogo todo, na primeira parte assentámos, o Paços tinha bolas nas costas. Exagerámos, começámos a meter muitas bolas. Tivemos oportunidades, mas não com a qualidade da primeira parte, como com o Braga. Temos de aprender. Vitória justa, mas podemos fazer melhor", começou por dizer Ruben Amorim, abordado, ainda, a expulsão de Essugo.

PUB

"Mostrou o que é, mas também as lacunas. A forma como entrou ao lance é perigosa, mas ele não tem maldade. Apresentou-se bem, a ir às bolas todas, tem a ver com falta de experiência. Ele não passa pela segunda Liga, passa da terceira para um clube grande. É um problema. Vai crescer. Tem evolução numa posição difícil, está a crescer bem e tem muito para melhorar como a equipa", vincou.

O Sporting venceu (3-0), esta quinta-feira, em Alvalade, o Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Pedro Porro, Nuno Santos e Paulinho marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, o clube de Alvalade, passou a somar os mesmos 28 pontos do terceiro classificado, o Sporting de Braga, que na sexta-feira recebe o líder Benfica, enquanto o Paços de Ferreira é cada vez mais último, com dois pontos.