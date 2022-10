Ruben Amorim: "Wolverhampton? Sou muito feliz no Sporting"

O treinador do Sporting abordou, esta segunda-feira, o alegado interesse do Wolverhampton e deixou elogios a Tudor, treinador do Marselha, próximo adversário dos "leões" para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O clube de Alvalade volta a entrar em campo desta vez em França para defrontar o Marselha em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Num jogo que vai ser realizado à porta fechada - o clube francês foi castigado pela UEFA - vão estar dois treinadores que foram jogadores e, para Ruben Amorim, com sistemas de jogo bem semelhantes.

"Jogamos praticamente no mesmo sistema, mas de forma diferente. Os nossos centrais estão mais fechados e com dois alas de pés trocados. Há diferenças dentro do mesmo sistema. A nossa preocupação é sempre a dinâmica coletiva. É muito difícil prever o que vai acontecer. Nós defendemos à zona e o Marselha é mais homem a homem. Temos de nos focar muito no que fazemos. Vai ser uma luta de ideias e penso que as individualidades vão fazer bastante diferença. A diferença entre mim e Tudor é que ele foi um grande jogador de futebol. Esteve na Juventus como adjunto do Pirlo e agora aqui. Está a fazer um grande trabalho. O Marselha é a equipa mais pressionante da Liga francesa. Joga de uma forma muito corajosa e está ao nível da carreira que teve como treinador, mas espero que perca amanhã", começou por dizer Ruben Amorim, vincando que um empate não seria um bom resultado.

"Somos o Sporting, uma equipa grande em Portugal e estamos a crescer a pouco e pouco na Europa, queremos vencer. No ano passado tínhamos zero pontos nesta altura e vencemos no fim. Estamos em má posição no campeonato e também nos ajuda a recuperar a nossa capacidade ganhar na Champions. Ganhámos dinheiro e é importante. Queremos ser um clube habituado a estas provas. Espero que saibam ler o jogo, que faça, grande jogo, que saibam perceber se conseguimos ganhar ou empatar, mas o objetivo é sempre vencer", vincou.

Sobre a escolha entre Paulinho e Edwards, Amorim garantiu que "um dos dois vai jogar de certeza" e quanto ao aelgado interesse do Wolverhampton na contratação do técnico - Bruno Lage foi despedido do comando técnico dos "wolves" e em Inglaterra apontaram o nome de Amorim como um dos possíveis sucessores - o treinador dos leões não deixou dúvidas: "É a mesma resposta de outras situações. Eu estou no Sporting, sou muito feliz aqui, gosto de estar aqui e não há nada mais a dizer em relação a isso", concluiu.

Pedro Gonçalves: "Marselha sem pontos? no ano passado também não tínhamos"

O jogador do Sporting garantiu que a equipa leonina vai estar "preparada" para o embate com os franceses e desvalorizou os maus resultados no Marselha nos dois jogos da Liga milionária. "O Marselha está a fazer um excelente campeonato, está a dois pontos do primeiro lugar e não tem derrotas. No ano passado também não tínhamos vitórias e conseguimos passar o grupo, este ano pode tocar a eles. Nós entramos sempre para ganhar, sabemos do potencial do Marselha, mas vamos estar preparados para fazer o melhor jogo possível e conquistar os três pontos", vincou.

O Sporting defronta, esta terça-feira, o Marselha, em França, em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.